Ožratá vrazila do policajného auta, teraz robí v NR SR: Laura (22) má talent očariť mužov v politike!

V SaS majú pochopenie pre poklesky mladých dievčat. Laura Vargová (22) vlani v novembri šoférovala luxusný Mercedes v centre Bratislavy na mol opitá. Jazdila v protismere a narazila dokonca do auta mestskej polície! Napriek tomu ju poslanec za SaS Miroslav Žiak prijal ako svoju asistentku v Národnej rade SR.

Šéf SaS Richard Sulík nám potvrdil, že nezbednú Lauru pozná tiež. Čo všetko ešte majú spoločné?Čitateľ našu redakciu upozornil, že spomenutá vodička je od jari asistentkou poslanca Miroslava Žiaka.

Vargová incident aj nové zamestnanie potvrdila. Previnilo sa však vôbec necíti. „Bola to mladícka nerozvážnosť a zlý psychický stav ohľadom nejakých vecí, ktoré som sa v ten večer dozvedela. To je asi všetko, čo by som k tomu povedala,“ uviedla pre Nový Čas. Výšku trestu za incident nechcela potvrdiť. „Plne si uvedomujem chybu a poučila som sa z nej,“ zahovorila našu otázku.

Prezradila, že štúdium manažmentu na Univerzite Komenského nedokončila.,“ dodala. Fotografie na jej sociálnych sieťach potvrdzujú, že cestuje často - najmä do Dubaja, miluje luxus a značkové oblečenie.

K práci asistentky poslanca Miroslava Žiaka sa vraj dostala na párty u Sulíka. „Spoznali sme sa na akcii u Richarda, kde som bola ešte so svojím bývalým priateľom. Miro ma oslovil, lebo videl môj instagram. Ja mu spravujem iba sociálne siete. Starám sa o jeho instagram, o nejaké story,“ opísala svoju pracovnú náplň. „Ak ma Richard Sulík odporučil, to ja neviem. Vtedy som ho videla, myslím, prvýkrát,“ tvrdí.

Jej verziu potvrdzujú aj slová šéfa SaS Richarda Sulíka:Blízky vzťah s ňou nemám. Mirovi Žiakovi som ju neodporučil ako asistentku, ale pokiaľ viem, zoznámili sa na jednej oslave práve u mňa,“ reagoval minister pre Nový Čas.