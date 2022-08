Máziková neprestáva šokovať, jej video poriadne zamotalo hlavy fanúšikov: Ukázala sa v Evinom rúchu?

Vždy dobre naladená a sršiaca pozitívnou energiou. Reč nie je o nikom inom, ako o temperamentnej speváčke Eve Mázikovej. Jej zmysel pre humor je veľmi dobre známy, a speváčka nemá žiadny problém pobaviť svojich fanúšikov. To sa jej podarilo v nedávnom príspevku na Instagrame, v ktorom sa predviedla v iluzórnom outfite.

Eva Máziková (72) žije už dlhé roky v Nemecku spolu so svojím manželom Petrom. Slovenská speváčka je známa svojou neutíchajúcou pozitívnou energiou a všade, kde sa objaví, vyčarí úsmev na tvári.Človek by ani náhodou neveril, koľko má v skutočnosti rokov, pretože jej sršiaca energia a chuť do života sú neuveriteľné.. V jej prípade rozhodne platí, že nestarne, ale zreje ako víno.Na sociálnej sieti Instagram pridala krátke video, v ktorom sa pokúsila poriadne zamotať hlavy svojim fanúšikom.

