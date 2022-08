Monike sa po covide zmenil život na peklo: Smrdí mi jedlo, aviváž aj moji blízki! Prečo jej problém nik nerieši?

Zo života má peklo! Monika Hiľovská z Poproča prekonala koncom minulého roka covid, po ktorom u nej došlo k totálnej zmene chuti a čuchu.

Dovtedy veľká kávičkárka a milovníčka pečenej kačky s lokšami dnes nevie k svojim dovtedy obľúbeným dobrotám ani pričuchnúť. Smrdí jej takmer všetko. Aj obľúbený parfum či aviváž sa premenili na smrad. Nevie sa už takmer nikam pohnúť, aby sa jej neobracal žalúdok. Aký je život s parosmiou, ktorá patrí medzi postcovidové syndrómy?!

Monikine problémy sa začali koncom minulého roka, keď dostala covid. Bola dvakrát očkovaná, a tak mala pomerne mierny priebeh, avšak ani ona sa nevyhla strate chuti a čuchu. Keď si už myslela, že sa po 3 mesiacoch vracia všetko do normálu, opak bol pravdou.

„Zrazu som zo dňa na deň zistila niečo hrozné. Vôňa mojej obľúbenej kávy, ktorú milujem a potrpím si na ňu, sa stala pre mňa neznesiteľnou a odpudzujúcou. Musela som z kávovaru povysávať všetky zrná, lebo bola odporná. A smrad sa preniesol, bohužiaľ, aj do bežného stravovania. Cibuľa, cesnak, paradajky, všetky mäsá, to nemôžem ani cítiť, lebo sa mi dvíha žalúdok!“ vraví Monika, ktorá trpí tzv. parosmiou.

Je, aby prežila

Skončila tak na jablkách, banánoch, nápojoch smoothie, tvarohu, avokáde a hovädzej polievke, ktorá musí deň odstáť a byť v chladnom stave. „Môj jedálniček je veľmi obmedzený, schudla som päť kíl, lebo sa neviem poriadne najesť. A prestala som variť, lebo mi to jedlo prekáža. Ja napríklad jedávam tak 8 jedál z toho, čo vôbec ako-tak zjem. No je to stále dookola to isté a bez chuti, bez korenín a jem to už len preto, aby som doslova prežila!“ hovorí sympatická východniarka. Návšteva reštaurácie je pre ňu nočnou morou, vôňa mäsa v nej vyvoláva nevoľnosť. Nedávno bola na svadbe, ale musela z nej odísť, pretože zmes vôní bola pre ňu neznesiteľná.

Smrdí jej parfum aj aviváž

Parosmia zasiahla neuveriteľne do jej života. Hovorí, že je na pokraji zrútenia, pretože v jej prípade nejde len o jedlo. „Neznášam aviváž, vlastný pot, pot svojich blízkych, svoj obľúbený parfum a keď niekto pri mne fajčí, je to strašné, podobne aj výfuky z áut, farby, laky,“ tvrdí Monika, ktorá začala pátrať po ľuďoch s rovnakou diagnózou.

V rámci Česka a Slovenska našla skupinu na sociálnej sieti, ktorá má 1 300 členov. „Sme tu my ľudia, ktorí nemáme chuť už pomaly existovať, smiať sa, zabávať sa, lebo v spoločnosti, kde sú pre zdravých ľudí vône, napríklad kávy, jedla, parfumu pôžitkom, pre nás sú to vône hnusu, nechuti a niekedy aj plaču a zúfalstva,“ uviedla sympatická mama dcéry Lenky, ktorá je jej spolu s manželom Adriánom veľkou oporou.

Bezradní lekári

Monika sa vo svojom živote často stretáva s nepochopením. Niektorí ľudia ju obviňujú z toho, že si vymýšľa. Ona má pocit, že už skúsila všetko, no zatiaľ nič nezaberá.„Dostala som od alergologičky sprej do nosa, ale vôbec mi nepomohol, neurologička uviedla, že jej sa to netýka. A tak mi z toho vychádza, že asi sa s tým mám zmieriť,“ netají trpké skúsenosti Popročanka, ktorá skúša aj špeciálnu terapiu akupunktúrou na strednom Slovensku.

Zatiaľ mala osem kúr. Zlepšenie ešte nenastalo. Jej prianím je, aby sa spoločnosť začala o parosmiu ako postcovidový syndróm viac zaujímať, lebo títo ľudia sú na okraji spoločnosti. „Viete, ako sa s tým ťažko pracuje takej kuchárke, človeku v kaviarni, reštaurácii, na benzínke či v prevádzke s farbami a lakmi? Aj my chceme normálne cítiť svojho manžela, svoje deti, svoj parfum, svoje vypraté šaty, bielizeň či normálne doma variť, nie s respirátorom, či štipcom na nose. Naši lekári mi však povedali, aby som čakala, ale ja sa pýtam - dokedy?“ hovorí na záver zúfalá Monika.

Čo môže jesť

- vločky

- sušené hríby

- detská výživa

- olivy

- cuketa

- mrkva

- vývar

- tavený syr

- tvaroh

- avokádo

Infektológ Pavol Jarčuška

Špecifická liečba neexistuje

- Parosmia je nesprávne vnímanie čuchových podnetov. Vône, ktoré v minulosti pacient vnímal ako príjemné, vníma teraz ako nepríjemné až odporné. Často je prepojená s poruchou chuťových vnemov. Intenzita poruchy vnímania vôní nemusí byť stále rovnaká. Pacient by mal byť vyšetrený ORL (krčným) lekárom a neurológom. Mali by byť vylúčené nosové polypy a vykonané vyšetrenie CT alebo magnetickou rezonanciou. Špecifická liečba neexistuje, pacient však väčšinou pociťuje miernejšie príznaky pri nižšej vonkajšej teplote a nižšej teplote jedál.

Zmeny čuchu:

Anosmia - úplná strata čuchu

Fantosmia - čuchový vnem pri absencii pachovej látky

Hyposmia - čiastočná strata čuchu

Parosmia - skreslený čuchový vnem