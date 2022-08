Šéfku fínskej vlády kritizujú za video z párty: 10 škandálov slovenských politikov, oproti ktorým je tancujúca premiérka ničím!

Fínska politická špička rieši uniknuté video premiérky, ktorá sa zabávala na párty. Zatiaľ čo niektorí jej držia stranu, iní ju za to kritizujú, každopádne, video dvihlo vlnu reakcií po celom svete. Samotné video je označované ako škandál. Dokážeme vám, že v porovnaní so škandálmi našich politikov sú zábery zabávajúcej sa premiérky len veľmi slabým odvarom.

Vidieť politika tancovať na súkromnej párty nie je niečo, na čo sú ľudia zvyknutí, to ale neznamená, že sa to nedeje. Fínska premiérka Sanna Marinová (34) sa naposledy takto zabávala so svojimi kamoškami, robila to v súkromných priestoroch a mimo pracovnej doby.

Akurát, že sa pri tanci nakrúcali a video uniklo na verejnosť. Mnohí tvrdia, že na videu nie je nič zlé, Marinová len tancuje, usmieva sa a objíma kamarátky. Našla sa však skupina, ktorá zábery považuje za škandál. Niektorí Fíni premiérku tiež podozrievajú z požitia drog. Jeden z poslancov ju vyzval, aby podstúpila test na drogy. Premiérka odpovedala, že s tým nemá problém, pretože nič neskrýva.

Ak sa prenesieme na slovenskú politickú scénu, určite uznáte, že video tanečných kreácií vysokého predstaviteľa, by bol ten najmenší problém. Veď je len pár rokov od toho, čo niekdajší kandidát na prezidenta a vtedajší predseda Najvyššieho súdu Štefan Harabin sa nechal vidieť tancovať "divoký" odzemok, a nikto ho nepodozrieval, že tak urobil po požití kokaínu.

Slovenskí politici sa dopustili takých škandálov, z ktorých by sa Fínom odsudzujúcim vlastnú premiérku postavili vlasy dupkom. Ľudia na Slovensku to stále predýchajú, akoby v konečnom dôsledku o nič nešlo.

O škandáloch slovenských politikov sa dočítate na ďalších stranách.