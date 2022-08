Moderátorka Kalisová ukázala mamu: Jednu vec nejde prehliadnuť! Čo na ňu prezradila?

Moderátorka Miriam Kalisová sa na instagrame pochválila spoločnou fotkou s jej mamkou.

Je jasné, po kom pobrala všetku krásu. Moderátorka Miriam Kalisová na svojom instagrame zverejnila spoločnú fotku s jej milovanou mamičkou. Jednu vec ale rozhodne nejde prehliadnuť. A to tú, že jej mama vyzerá neuveriteľne mlado. Na prvý pohľad budete mať pocit, že Miriam sa odfotila so svojou kamarátkou.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

"Aj vďaka tejto úžasnej osôbke vznikajú moje matko-dcérovské nápady. Či už sú to sviečky, alebo naše matko-dcérovské náhrdelníky," napísala lisová, odkiaľ čerpá inšpiráciu. "Nikdy nezabudla byť bláznivá a je za každú srandu. To vďaka nej viem, aké je dôležité nezabúdať na seba. Nikdy ma za nič neodsúdila. Vždy mi nechala voľnú ruku pri rozhodovaní a vždy pri mne stála, nech som urobila akúkoľvek chybu. Poradí len vtedy, keď sa spýtam. Vie byť v takom nadhľade, že by som raz chcela dosiahnuť aspoň polovicu toho jej level," venovala moderátorka krásne vyznanie svojej mame.