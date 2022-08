Posledný týždeň zabíjali blesky, ďalšie búrky sú za dverami: Viete, ako sa vyhnúť zásahu? Takto si ochránite život!

Bezpečný pobyt v horách môžu ovplyvniť búrky, ktoré v letných mesiacoch nie sú ničím ojedinelým. Najbližšie dni sa má počasie veľmi prudko meniť. Sú očakávané početné zrážky, a preto je dôležité byť na tieto zmeny pripravení a treba vedieť, ako si v prípade nebezpečenstva ochrániť vlastný život.

Posledný týždeň sa po zásahu bleskom stala ďalšia tragická udalosť - zomrel turista pod Kriváňom a ďalší dvaja sa zranili. Horská záchranná služba pravidelne apeluje na turistov, radí a pripomína dôležité opatrenia, na ktoré treba pri výletoch a túrach na horách dbať.

Pravdepodobnosť búrkovej činnosti je hlásená v Malej a Veľkej Fatre, Kremnických vrchoch a Kysuckej vrchovine, cez víkend vo všetkých horských oblastiach.

Horská záchranná služba radí, že ak máte na pláne vyraziť do hôr,a jej výstrahy. Odporúčajú tiež, hlavne, či sa dá v prípade blížiacej sa búrky rýchlo zbehnúť do údolia. Ak je túra dlhá, po hrebeni alebo bez možnosti rýchleho úniku,. Pekné počasie totiž nemusí vydržať po celý deň.Počasie by ste mali sledovať aj počas túry.. Ak sa blíži búrka, choďte čo najrýchlejšie do údolia. V súčasnosti existujú rôzne aplikácie, kde sa dá sledovať pohyb búrok online na meteorologických radaroch (napr. stránka SHMÚ).