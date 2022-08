Mladý Slovák má netradičnú záľubu, mesačne nájde stovky skamenelín: Čašník si zarába ako paleontológ!

Je mladý a šikovný. Hoci vyštudoval za kuchára-čašníka, venuje sa najmä paleontológii.

A dokáže sa tak uživiť! Dominique Tkáč (25) zo Sečovskej Polianky (okr. Vranov nad Topľou) už našiel množstvo skamenelín rôzneho druhu. Nechýbajú medzi nimi rôzne rybky, hlavonožce či časť zuba mamuta. Mladý muž si budoval vzťah k paleontológii už odmalička vďaka strýkovi.

„Priviedol ma k filmom o praveku. Neskôr som si zaobstaral knihy o paleontológii a začal som sa vzdelávať sám,“ vysvetlil východniar, ktorý istý čas pracoval i v oblasti, ktorú vyštudoval - bol čašníkom. „Aj v robote som však bol mysľou pri fosíliách, takže som si povedal, že to nemá zmysel a pred rokom a pol som sa začal venovať paleontológii naplno a zároveň sa tým živím,“ vysvetlil Dominique.

Sníva o Amerike

Skameneliny najskôr začal hľadať v nálezisku neďaleko svojho bydliska. „Našiel som tam viacero fosílií pravekých rybiek, aké tam predtým neboli nájdené. To ma povzbudilo, takže som sa tejto činnosti začal venovať intenzívnejšie a dnes trávim štúdiom, hľadaním či čistením skamenelín aj desať hodín denne,“ prezradil mladý nadšenec, ktorý nadobudol všetky vedomosti vlastným úsilím. Fosílie hľadá nielen na Slovensku, ale chodieva aj na náleziská do Česka, Poľska alebo Maďarska. „Mojím snom je dostať sa do amerického Wisconsinu a ešte krajšie by bolo vycestovať do Antarktídy a venovať sa skúmaniu. Pod šesť- až sedemmetrovou vrstvou ľadu to musí byť paleontologický raj,“ nazdáva sa východniar.

Komu ich predáva

Aktuálne sa pri výbere lokality, kde hľadá skameneliny, riadi paleontologickou mapou. „Skameneliny sa väčšinou vyskytujú vo vápenci či v pieskovci,“ pripomenul amatérsky paleontológ, ktorý svoje nálezy predáva múzeám, napríklad v Hanušovciach nad Topľou, vedeckým pracoviskám aj bežným ľuďom. „Mesačne nájdem 500 - 600 skamenelín. Mám zriadenú živnosť. Nezbohatnete z toho, ale mesačne dokážem utŕžiť väčšiu sumu, ako je priemerný plat na Slovensku,“ uzavrel mladý muž.