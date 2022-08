Nové Zámky majú problém s premnoženými holubmi: Neuveríte, aké riešenie vymyslela radnica!

Novozámocká radnica plánuje riešiť problémy s premnoženými holubmi. Ich počet v meste chce postupne znížiť bez toho, aby sa museli zabiť.

Ako informoval mestský úrad, holuby sa budú odchytávať do pascí, ktoré budú na strechách desiatich obytných domov. "Odchytové klietky umiestni odborná firma. Budú vybavené vodou a krmivom, aby prilákali holuby. Pasce s vtákmi sa potom odvezú niekoľko desiatok kilometrov do prírody. Tam sa holuby vypustia. Ak nie sú poštové, nemali by trafiť späť do mesta," uviedol magistrát.

Mesto bude do konca augusta čakať na vyjadrenia od spoločností, ktoré majú v správe bytovky. "Správcovia objektov musia najprv dostať súhlas od spoločenstiev, ktoré vlastnia samotné byty a domy, na ktorých budú odchytové klietky inštalované," vysvetlil mestský úrad.