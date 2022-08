Muž chcel zbaliť krásku z benzínky, otras, čo napísal na Facebook: Slovenky na ňom nenechali nitku suchú! To sa posmejete

Takto sa to určite nerobí! Muža na čerpacej stanici v Prievidzi zaujala žena, rozhodol sa skúsiť šťastie na sociálnej sieti. Jeho príspevok naštval stovky žien aj mužov.

Len provokoval, alebo to myslel naozaj vážne? Tak, či tak, pravdou je, že svojím príspevkom v skupine Priznania žien na Facebooku poriadne rozvíril predtým pokojnú hladinu. Stačilo pár slov a ľuďom, ktorí si to prečítali, stúpol adrenalín do výšin a postavili sa vlasy dupkom. Neznámy muž chcel zbaliť krásku z benzínky, ukázal však len, že je obyčajný grobian.

"Prievidza, 10.8. večer, o 22:30, Slovnaft benzínka, blondínka v šedej teplákovke s podivínom, na starom 10-ročnom Superbe. Ja, nič moc, na novom Audi R8. Nie som si istý, či si nechala oči na mne, či na mojom aute. No, určite napíš... Viem minimálne o 3 veciach, ktoré u mňa nájdeš oveľa lepšie," napísal muž nejak tak, len s hŕbou gramatických chýb, na sociálnu sieť.

