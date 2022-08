Domaniža sa pripravuje na zápas s Katarom: Takúto taktiku radia štamgasti z krčmy!

Nevedia sa dočkať! Obec Domaniža (okr. Považská Bystrica) žije futbalom a každý je hrdý, že sa tímu z 5. ligy podarila fantastická vec - vo Schwechate sa postaví proti účastníkovi majstrovstiev sveta, reprezentácii Kataru.

Starosta organizuje na sobotu autobusy, ktoré dovezú fanúšikov z dediny priamo do Rakúska. Mužstvo nastúpi v kompletnej zostave až na stredného záložníka, ktorý si v nedeľu na zápase zlomil kľúčnu kosť, a tak ho tréner musí nahradiť. O zápase hovorí celá obec, najviac sa diskutuje v krčme. Akú taktiku poradia hráčom štamgasti?

Dedinčania aj futbalisti veria, že si zápas užijú a do stretnutia idú s plným zápalom a nádejou, že sa im podarí uhrať aspoň remízu. „Je to obrovská propagácia nielen obce, ale aj dedinského futbalu a Slovenska ako takého. Povzbudenie teraz naši reprezentanti potrebujú ako soľ, je to pre nich zadosťučinenie za to, že futbal podporujú,“ hovorí starosta František Matušík (39), ktorý sám aktívne futbal hráva a už dvakrát sa ako obranca stal majstrom Európy v tíme starostov.