Pierina z Peru je prvou dobrovoľníčkou v košickej zoo: Prečo ju zbožňujú zvieratá aj ošetrovatelia?

Zvieratá ju zbožňujú! Pierina Mendoza (28) pochádzajúca z peruánskeho hlavného mesta Lima prišla pred rokom študovať do Košíc.

K svojej práci potrebovala aj praktickú skúsenosť so zvieratami, preto sa rozhodla osloviť ZOO Košice, či u nich môže vypomáhať. Na svoje prekvapenie sa tak stala prvou dobrovoľníčkou v histórii zoo. Vďaka svojim skúsenostiam z rôznych zoo v Peru, Brazílii či USA pomáha a dáva rady domácim ošetrovateľom, ako správne kŕmiť zvieratá.

Odmlada má vzťah k zvieratám a vie si s nimi vytvoriť jedinečné puto. Pierina (28) prišla na Slovensko pred rokom v auguste počas zúriacej pandémie, aby si tu urobila doktorát. Priznala, že štúdium online a obmedzený sociálny kontakt boli nesmierne náročné. Všetko sa zmenilo, keď sa rozhodla prihlásiť ako dobrovoľníčka do ZOO Košice. Peruánka robí výskum na prehistorických, už vyhynutých zvieratách, no v košickej zoo našla operenca, ktorý má podobné charakteristické črty, čo jej môže pomôcť s výskumom. „Mám skúsenosti z Peru, ale aj Brazílie či USA, nakoniec ma ako dobrovoľníčku prijali. Bola som prekvapená, keď som zistila, že som prvá v histórii,“ priznala.

Pracuje najmä s primátmi

Miestnym ošetrovateľom vypomáha aj tak, že robí kontroly a odporúčania na úpravy stravovania zvierat, v ktorom sa odborne vyzná. „Pracujem hlavne s primátmi, ktoré mám aj najradšej, ako kapucínskymi opicami, gibonmi, ale starám sa aj o surikaty či papagáje,“ opísala Peruánka. Taktiež vytvára a vylepšuje aktivity pre zvieratá na spestrenie ich života v zoo. „Znižujeme im tak stres z návštevníkov, ale aj uzavretého prostredia, tieto tzv. enrichment aktivity sú pre zoo veľmi dôležité,“ priblížila.

Prínos odborníčky pociťujú aj zvieratá. „Kapucínske opice sú veľmi aktívne a zvedavé a videla som, že tu v zoo sú trošku unudené. Sú z Južnej Ameriky, preto ich dobre poznám, rovnako aj ich správanie. Preto som s nimi začala robiť aktivity, dala som im krabice s jedlom vnútri, aby sa mohli hrať, dala som im aj zmrzlinu s ovocím. Minulý týždeň, keď som len išla okolo ich ohrady, na mňa zrazu začali z diaľky kričať, akoby čakali a tešili sa, čo im dnes donesiem,“ prezradila Pierina. Ak jej to vedenie zoo dovolí, chcela by tu robiť výskum jedálnička a nutričných potrieb u mláďat, aby zistila, koľko nutrientov, látok a výživy presne potrebuje mladý jedinec na to, aby sa zdravo a rýchlo vyvinul na dospelého jedinca.

Chce sa učiť po slovensky

„Najviac sa mi páči, že tu ľudia rešpektujú a počúvajú aj moje rady Je to smutné, ale napríklad v Peru by muži moje odborné rady zrejme zavrhli, je tam ťažké presadiť sa, keď ste žena. Tu sa dokonca dočkám aj pochvaly,“ opísala. Pierina bude v Košiciach študovať ešte ďalšie tri roky. „Chcela by som sa naučiť hovoriť po slovensky, čo je však dosť ťažké. Keď som prišla do Brazílie, tam som sa naučila po portugalsky, verím, že jazyk sa mi podarí naučiť aj tu,“ zakončila.