Turisti objavili kameru so záznamom desivého pádu Viléma s Albertom v Tatrách: TAKTO lavína zomlela otca so synom!

Partia poľských turistov našla GoPro kameru, ktorá vydala desivé svedectvo boja o holý život. Video z kamery umiestnenej na prilbe Viléma ukazuje, že otec so synom mali v máji tohto roka obrovské šťastie.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Strhla ich lavína, ktorá oboch zomlela, no akoby zázrakom sa školák Albert (10) vyhrabal a zišiel na Téryho chatu, kde zalarmoval záchranárov a tí jeho otcovi zachránili život.Vo Vysokých Tatrách bol parádny deň, ktorý vyslovene prial skialpinistom. Do hôr vyrazili aj Vilém so synom Albertom, ktorí prišli na dovolenku z Česka, aby si do sýtosti zalyžovali.Lenže v momente, keď sa syn spúšťal, kamera zachytila, ako uvoľnil splaz, ktorý sa začal sypať cez skalnatý prah. V zápätí sa dala do pohybu aj masa snehu pod školákom. A tu sa začína poriadna dráma!