Tak toto prehnal! Populárny slovenský influencer prerazil dno: Takýmto príkladom ide mladistvým fanúšikom?

Koza Bobkov (38), vlastným menom Dávid Matejíček, je influencer pochádzajúci z východného Slovenska a momentálne žije v USA, kde sa teší popularite a vytvára pravidelné vlogy a príspevky na Youtube a Instagram. Fotky, ktoré nedávno zverejnil na svojej sociálnej sieti, však dvihli vlnu kontroverzie.

Koza Bobkov, vlastným menom Dávid Matejíček pochádza zo Spišskej Novej Vsi a dávnejšie sa na Slovensku snažil presadiť vo svete stand-up humoru, no nešlo to tak, ako si predstavoval.Vidieť sme ho mohli aj v televízii, konkrétne v šou Česko-Slovensko má talent, no zúčastnil sa ako súťažiaci aj v relácii Bez servítky. Taktiež spolupracoval na slovenskom filme Na prach.

V súčasnosti je jeho primárnym zdrojom príjmu točenie vlogov na YouTube, kde sa vo veľkej miere venuje autám a servítku pred ústa si rozhodne nikdy nedáva.

Medzi jeho fanúšikmi je tiež veľmi veľa detí a mladistvých, ktorí jeho vlogy a príspevky aktívne sledujú pre jeho zábavný faktor alebo tematiku áut.

