Po veľkom záujme v marci je tu opäť problém: V lete nemá kto darovať krv!

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky sa obrátilo na verejnosť s prosbou darovať krv. V lete je tejto vzácnej tekutiny veľký nedostatok.

Len pred niekoľkými mesiacmi bol obrovský záujem o darovanie krvi slovenskými darcami. Tento záujem bol podporený začínajúcou vojnou na Ukrajine, kedy chcel každý dobrý človek podať pomocnú ruku tak, ako len vedel.

Národná transfúzna stanica vtedy upozorňovala, aby darcovia počkali a minuli túto veľkú vlnu, a to z niekoľkých dôvodov. Darovaná krv sa nedá dlhodobo uskladniť a mali jej v tom momente prebytok. A darovanie krvi darca vyradí z tejto činnosti na ďalšie 3 až 4 mesiace, kedy môže nastať potreba krvi a nebude ju mať kto darovať.

Situácia s nedostatkom krvi sa však opakuje každoročne v lete a na svedomí to majú dovolenky, cestovanie a vysoké teploty. "Podiel na zníženom počte darcov krvi má aj pretrvávajúce ochorenie COVID-19 a taktiež sú to dočasné výluky z darovania krvi v dôsledku cestovania do zahraničia. V týchto dňoch je hlavne nedostatok krvnej skupiny A a všetkých Rh negatívnych krvných skupín. Na pracoviskách NTS sú vítaní darcovia krvi s akoukoľvek krvnou skupinou, nakoľko nikdy nevieme, ktorú krvnú skupinu budú potrebovať nemocničné zariadenia k záchrane ľudských životov," informuje ministerstvo zdravotnictva.

Národná transfúzna stanica preto vyzýva všetkých, aby sa zapojili do záchrany ľudských životov. "V súvislosti s dovolenkovým obdobím a zvýšeným cestovaním do zahraničia upozorňujeme na skutočnosť, že darovať krv po návrate z krajín Európskej únie je možné po 7 dňoch a po návrate z krajín mimo Európskej únie je to po 28 dňoch. Darovať krv je možné v pondelok až piatok počas odberových hodín, ktoré sú od 7:00 hod. do 14:00 hod. s výnimkou utorka, kedy je možné darovať krv od 7:00 hod. do 17:00 hod," uviedlo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky na svojej facebookovej stránke.