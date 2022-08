Príde vám zle z toho, čo robil muž počas tragédie pri Lučenci: Namiesto pomoci obetiam nehody to nakrúcal na Facebook!

Ako to vôbec niekomu napadne? Pri tragickej nehode medzi Lučencom a Rimavskou Sobotou prišiel o život jeden človek. Ďalší vodič si z toho robil živý prenos na Facebook.

Muž, ktorý bol svedkom tragickej nehody sa zachoval mimoriadne hulvátsky. K zrážke ešte nestihli prísť ani záchranné zložky a obete nehody potrebovali prvú pomoc, vodič však vyšiel z auta a robil z tragickej udalosti živý prenos na facebook.

"Namiesto toho, aby autor videa aktívne pomáhal obetiam nehody, prípade poskytoval prvú pomoc, jednoducho vytiahol mobil, a začal si všetko natáčať. Môžeme potvrdiť, že v tomto prípade išlo o tragickú dopravnú nehodu, kedy vodič osobného motorového vozidla Renault Clio v smere od Lučenca na Rimavskú Sobotu, prešiel do protismernej časti vozovky, kde narazil do oproti idúceho kamióna. Vodič auta zrážku neprežil," napísala polícia na svojej facebookovej stránke.

"V niektorých krajinách je natáčanie a fotografovanie nehôd zakázané. Nielen my, ale aj naši zahraniční kolegovia sme na túto zvláštnu aktivitu veľmi hákliví. Prečo sú niektorí vodiči schopní namiesto poskytovania prvej pomoci zverejniť videá a fotky z miesta nehody bez ohľadu na to, že to môžu vidieť na sociálnych sieťach aj blízki obetí. Fotiť si, alebo natáčať miesta nehody, nedajbože obete nehôd je naozaj cez čiaru," doplnila polícia.