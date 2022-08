Nová nádej pre Košickú futbalovú arénu! Blíži sa jej dokončenie? Kapacita štadióna sa zvýši na 12 658 divákov

Vyzerá to nádejne. Košickú futbalovú arénu (KFA) plánujú kompletne dokončiť na budúci rok.

Verejné obstarávanie na dostavbu chýbajúcich tribún zverejnili vo vestníku a spolu s ďalšou infraštruktúrou to zhltne odhadom 6,6 mil. €. Kapacita sa zvýši zo súčasných 5 836 na 12 658 divákov.

Cieľom dostavby je dokončenie tribún za bránkami a v rohoch štadióna, aby s dvomi už hotovými tribúnami tvorili celok. „Kapacita KFA sa zvýši z 5 836 na 12 658 divákov. Súhrnná odhadovaná suma za dostavbu je 6,6 milióna eur bez DPH,“ uviedol viceprimátor a predseda Predstavenstva KFA Marcel Gibóda. Podľa neho by vysúťažená suma mohla byť nižšia.

„Sledujeme postupnú stabilizáciu na trhu surovín a stavebných materiálov a očakávame ich pokles,“ dodal. V obstarávaní hľadajú dodávateľa stavebných prác na výstavbu železobetónovej a oceľovej konštrukcie. Následne plánujú vyhlásiť obstarávanie pre koncové zariadenia infraštruktúry štadióna - teda aj zobrazovacie LED panely, turnikety a kamery. Ďalšia súťaž má byť zameraná na dodanie sedadiel.

K tomuto postupu došlo po tom, ako chcel pôvodný zhotoviteľ zvýšiť dohodnutú cenu až o 61 %, čo predstavovalo až viac ako 2 milióny eur. Dostavba štadióna bude financovaná aj prostredníctvom nenávratného finančného príspevku z ministerstva školstva vo výške 4 milióny eur.

„Zvyšné finančné zdroje bude mesto hľadať v rozpočte,“ spomenul Gibóda. Výstavba má trvať 11 mesiacov od podpisu zmluvy s víťazným uchádzačom. Železobetónová konštrukcia tribún v rohoch a za bránkami musí byť hotová do 7 mesiacov a oceľová konštrukcia strechy do 9 mesiacov. Predpokladaný termín úplného dokončenia KFA je koniec roka 2023.

Motivácia pre futbalistov

Snahou mesta a KFA je, aby už v roku 2024 mohla KFA získať certifikát UEFA IV. kategórie a Košice privítali aj našu seniorskú reprezentáciu. O rok sa s KFA počíta ako s jedným z dejísk ME hráčov do 21 rokov. Dostavba by mala motivovať aj košických futbalistov, aby si dovtedy vybojovali účasť medzi slovenskou ligovou elitou.