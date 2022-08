Krásna Hôrka dostala po 10-tich rokoch šancu na definitívnu obnovu: Vieme, kedy chcú hrad sprístupniť verejnosti!

Konečne dobrá správa! Požiarom zničený hrad Krásna Hôrka dostal po 10,5 roku šancu na definitívnu obnovu. Vo verejnej súťaži už vybrali zhotoviteľskú firmu z Bratislavy, ktorá si prevzala stavenisko.

Nižšie časti hradu chcú sprístupniť verejnosti už o necelé dva roky. Ministerka kultúry Natália Milanová potvrdila, že aj počas pandémie sa sústredili na to, aby komplexná obnova prebehla podľa plánu. Spokojný je aj Branislav Panis, generálny riaditeľ Slovenského národnému múzea (SNM), pod ktoré patrí národná kultúrna pamiatka na Gemeri.

Naši i zahraniční turisti a podnikatelia v tomto regióne si to zaslúžia,“ povedal Panis. Mal na mysli kritiku z radov miestnych, lebo cestovný ruch v podhradí výrazne utrpel a oprava sa viackrát posúvala a menila. Nižšie časti hradu by mal zhotoviteľ podľa zmluvy odovzdať do užívania do 1,5 roka a cena presahuje 20,6 mil. eur.