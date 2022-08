Treba si niečo priať! Roje Perzeíd prinášajú noci plné želaní: Prekazí Mesiac vrchol hviezdneho divadla?

V týchto dňoch je aktívny meteorický roj Perzeíd, ktorý sa nazýva aj Slzy svätého Vavrinca.

Pre romantikov, hvezdárov a všetkých milovníkov nočného neba nastal vrchol letnej astronomickej sezóny, ktorý bude gradovať 13. augusta o jednej hodine ráno. Nočné pozorovanie však bude rušiť svojím jasom Mesiac, ktorý bude tri dni po splne.

Tieto noci sa dajú nazvať aj nocami splnených prianí. Obloha ponúka poriadnu dávku romantiky v podobe padajúcich meteorov.Ako počas posledných niekoľkých rokov sa môže objaviť aj druhé maximum o 3 hodiny neskôr alebo aj ďalšie o 11. hodine,“ uviedla Zuzana Kaňuchová z Astronomického ústavu SAV Tatranská Lomnica s tým, že nočné pozorovanie nebude ideálne, pretože ho bude výrazne rušiť svojím jasom Mesiac tri dni po splne.Slzy svätého Vavrinca, rýchle jasné meteory, vlietajú do atmosféry Zeme rýchlosťou až 59 km/s a často za sebou zanechávajú stopu.doplnila Kaňuchová. Uvedený jav je pozorovateľný od 17. júla do 24. augusta, no najviac ich padá každoročne okolo 12. augusta. Meteor je vlastne zánikom malého medziplanetárneho telieska. Tento úkaz je jedinečný a už nikdy sa nebude opakovať. Možno aj preto sa traduje, že keď vidíte padať meteor, treba si niečo priať. Čo si budete želať vy?