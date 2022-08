Životom skúšaný Marcel Nemec si plní sen zo zoznamu prianí: Zahrá si vo filme po boku TÝCHTO známych hviezd!

Marcel Nemec (51) sa na konci minulého roka dostal do situácie, ktorú by nechcel zažiť nikto z nás. Z bežnej operácie, ktorú absolvoval, sa vykľula rakovina, ktorá večne usmiateho herca odvtedy poriadne potrápila.

Aj napriek nepriazni osudu verí v šťastný koniec a nepoľavuje ani v práci, ktorú nadovšetko miluje.Jeho obrovská chuť do života je znateľná, pozitívnu energiu aj v týchto časoch rozsieva všade okolo seba a robí všetko pre to, aby zákernú chorobu nadobro porazil.V ňom uviedol sny, ktoré si ešte chce vo svojom živote splniť. Boli to napríklad dabovanie rozprávky, spraviť zážitkový tábor pre deti alebo zahrať si vo filme.

