Extrémne horúčavy a sucho decimujú aj drobné operence: Takto vieme pomôcť vysmädnutým vtákom!

Váš Tip

Aj ony potrebujú vodu. Horúčavami sú ohrozené aj mestské vtáky, a to aj napriek tomu, že sa schovávajú na tienisté miesta, až kým teplota neklesne. To však nemusí stačiť, najmä pri kombinácii so silným suchom, čo spôsobuje vtákom stres a môže viesť až k úhynu.