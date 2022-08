V Dúbravke modernizujú dielne cukrárov, pekárov či mäsiarov: Vieme, kedy bude kolaudácia!

Bratislavský samosprávy kraj (BSK) modernizuje dielne pre cukrárov, pekárov či mäsiarov, na Harmincovej ulici v Dúbravke rekonštruuje Centrum odborného vzdelávania a prípravy (COVP) pre oblasť potravinárstva.

Ide o pracovisko Strednej odbornej školy gastronómie a hotelových služieb na Farského ulici. Stavebné práce boli ukončené, prebieha verejné obstarávanie na vybavenie priestorov. Ukončenie projektu je naplánované na leto 2023.

Práve na podporu odborného vzdelávania a lepšieho prepojenia praktického vyučovania s reálnym pracovným prostredím slúžia COVP," skonštatoval predseda BSK Juraj Droba.Na Harmincovej ulici kraj komplexne zrekonštruoval štyri podlažia budovy. Stavebnými prácami sa zároveň vybudovali dve prevádzky v novom koncepte pekár/cukrár a mäsovýroba, ktoré tak majú svoje oddelené výrobné priestory so zázemím i skladmi.V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na nákup materiálno-technického vybavenia. Ukončenie projektu predpokladá kraj v lete 2023.Projekt je financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) 2014 – 2020., na nákup materiálno-technického vybavenia približne 1,1 milióna eur.COVP sa podľa kraja ukázali ako nevyhnutná súčasť siete stredných odborných škôl. Väčšiemu počtu žiakov umožnia absolvovať prax v prostredí porovnateľnom so súkromným sektorom a s možnosťou ich následného zapojenia do vyučovania priamo u zamestnávateľa. Moderné priestory prispejú zároveň aj k rozvoju pedagógov.