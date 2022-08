Útulok sa stará o bezdomovcov v Bratislave 14 rokov, teraz je v koncoch: TÚTO hrozbu sami odvrátiť nezvládnu!

Za 14 rokov fungovania pomohol Útulok a Zariadenie sociálnych služieb sv. Lujzy de Marillac v Bratislave vyše 700 ľuďom bez domova. Teraz hrozí, že strechu nad hlavou stratí samotný útulok.

Nejde len o poskytnutie nocľahu, Útulok sv. Lujzy de Marillac pomáha chorým ľuďom bez domova. Poskytuje im zdravotnú starostlivosť, jedlo, bývanie a dokonca, ako uvádzajú, ľudské teplo. "Je to jediné zariadenie svojho druhu na Slovensku. Jeho bránami prešlo viac ako 700 ľudí bez domova trpiacich rôznymi zdravotnými problémami a nocľah pritom poskytol až 140 000-krát," informuje nezisková organizácia Depaul, pod ktorú útulok patrí.

Zamestnanci útulku sa denne potýkajú s ťažko chorými ľuďmi bez domova, ktorí by bez ich starostlivosti sotva prežili. Viac ako 300 ľuďom už pomohli nájsť si stabilné bývanie. "Svojím zameraním je Útulok a ZOS sv. Lujzy de Marillac v Bratislave unikátnym a nenahraditeľným projektom. Neexistuje iné zariadenie sociálnych služieb, ktoré by rovnakým spôsobom pomáhalo ľuďom bez domova. Paradoxom pritom je, že intenzívne zdravotné ošetrenie a dlhodobú pomoc potrebuje väčšina ľudí, ktorí žijú na ulici," uvádza organizácia Depaul.

V súčasnosti je útulok v ohrození. Z jeho prenájmu sa totiž musí vysťahovať do konca novembra. Depaul preto hľadá nové priestory. "Útulok hľadá na dlhodobý prenájom priestory v Bratislave vhodné na prevádzku zariadenia sociálnych služieb s kapacitou do 40 miest; ideálne prízemný objekt alebo poschodový s dostatočne širokým výťahom. Vzhľadom na zhoršenú mobilitu klientov je nevyhnutnou podmienkou bezbariérovosť objektu, resp. jeho potenciál stať sa bezbariérovým po stavebnej úprave. Dôležitou je tiež dobrá dostupnosť MHD. Pracovníci pre prevádzku potrebujú 2 väčšie kuchynky, 2 väčšie spoločenské miestnosti a asi 15 samostatných miestností (vhodných ako izby a kancelárie, vrátane ambulancie pre sestru). Nemala by chýbať ani menšia záhrada a dve parkovacie miesta," opisuje neziskovka vyhovujúce priestory.

ÚTULOK SV. LUJZY DE MARIILAC V ČÍSLACH

Počet klientov od vzniku - 717;

z toho 151 žien a 566 mužov.

Najmladší klient mal 21 rokov a najstarší 90 rokov.

Počet poskytnutých nocľahov od vzniku - 140 000.

Počet vydaných porcií jedla od vzniku - 440 000.

Počet poskytnutej paliatívnej starostlivosti od vzniku - 75 klientov.

Ročne poskytuje službu 80 ľuďom, ktorí stratili svoj domov.

Ročne umiestni do iných zariadení 20 až 30 klientov.

Počet ošetrení len za rok 2021 - 1337 ošetrení u 37 klientov.

Náklady na jedného klienta na deň v roku 2021 - 32 €.