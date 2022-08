Školáci nezaháľajú ani počas letných mesiacov: Aha, toto sme sa cez prázdniny naučili!

Prázdniny sa prehupli do druhej polovice. Okrem veselého šantenia využili školáci voľné dni aj na to, aby sa naučili kopec užitočných vecí. Neveríte? Novému Času sa pochválili, v čom všetkom sa v lete zdokonalili a čo všetko už dokážu.

Chytal som kraby v mori

Boris (10), Košice

Počas dovolenky mi rodičia kúpili podberák, lebo som si chcel v mori niečo uloviť. Pri útesoch som videl veľa krabov, tak som sa rozhodol, že nejakého chytím. Nešlo to hneď, musel som byť rýchly, no nakoniec som ich pochytal veľa. Rodičia mi ich však nedovolili zjesť, tak som ich pustil naspäť do vody.

Patrik (8), Komárno

Obdivujem včely a mal som možnosť si vyskúšať, ako to robia ozajstní včelári. Som tomu nesmierne rád, vedel by som im už pomôcť, ale je to ťažká práca. Je však veľmi užitočná a ja sa teším, že som sa to mohol naučiť.