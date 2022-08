Deti na Luníku IX obľubujú letnú školu: Pozrite sa, čo všetko stihnú ešte pred začiatkom roka!

Letnej školy na košickom sídlisku Luník IX sa v utorok (2. 8.) zúčastnilo do 50 detí, prvý deň to bolo o viac než polovicu menej.

"U nás je počet detí nevyspytateľný," povedala pre TASR riaditeľka Základnej školy (ZŠ) Ľ. Podjavorinskej Iveta Rošková s tým, že počas dvoch týždňov majú naplánovaných viacero aktivít. Tohtoročnú letnú školu začali v pondelok (1. 8.) . "Čakali sme, čo sa bude diať, koľko detí príde. Už prvý deň nám prišlo zo 20, prišli tak 'náhodne'. Pani učiteľky ešte poslali oznam a nechali sme vyhlásiť v miestnom rozhlase, že sa bude konať letná škola," povedala s tým, že sa do nej zapájajú prevažne deti z prvého stupňa. Väčšinou ide o žiakov, ktorí sa tohto projektu zúčastnili i po minulé roky a ktoré pravidelne chodia do školy aj počas školského roka.

"Program pre ne pripravujú učiteľky. Do 10.00 h by mali byť vonku s deťmi v areáli školy alebo na sídlisku. Keď začína byť teplo, sú vo vnútri. Budú niečo vyrábať, kresliť, prípadne robiť doučovania," uviedla Rošková. Okrem toho majú naplánované aj rôzne pohybové a športové aktivity. Chystajú sa tiež na výlet do zoologickej záhrady v Spišskej Novej Vsi.

Podľa riaditeľky je tohtoročná letná škola zameraná viac na rôzne aktivity než na učenie sa, ako to bolo v prvých rokoch pandémie nového koronavírusu. "Keďže učiteľky 'sťahujú' do letnej školy väčšinou svojich žiakov, vedia, čo s nimi treba dobrať," dodala s tým, že majú pre ne pripravené napríklad aj aktivity na precvičovanie čítania a písania.

Letné školy sa tento rok konajú vo viac ako 200 základných, špeciálnych základných a spojených školách. Na ich organizáciu je vyčlenených 1,1 milióna eur. Hlavným cieľom je podporiť školy pri organizácii aktivít na vyrovnanie rozdielov vo vedomostiach, zručnostiach a spôsobilostiach žiakov, vrátane žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a na integráciu žiakov prichádzajúcich z Ukrajiny. Peniaze boli poskytnuté zo zdrojov UNICEF a ministerstva školstva.