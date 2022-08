Veľdiela v Hrabove by sa pod kvapkou dažda rozpadli: Na sochy dinosaurov použili 308 ton piesku!

Vychytané do najmenších detailov! V zábavnom parku Hrabovo pri Ružomberku čaká na malých aj veľkých návštevníkov množstvo lákadiel. Jedným z nich je aj najväčšia piesková výstava na tému Dinosaury na Slovensku.

„Celkovo ide o 4 expozície z piesku. Všetky sú ladené do témy dinosaurov, teda do tej minulej doby a sú inšpirované zvieratami, ktoré reálne žili,“ uviedol Marek Zelnický, manažér zábavného parku. Pracovalo na nich 13 rezbárov z Česka, zo Slovenska, z Poľska a Ukrajiny a zabralo im to 13 týždňov.

Nejde pritom o žiadne maličkosti - jedinečné výtvory zmajstrovali z vyše 300 ton piesku. „Sochy sú robené do výšky 3,5 metra a následne sa znižujú. Celkovo sme sem naviezli 500 ton piesku,“ dodal Zelnický. Na čo sa tu môžete tešiť?

Vstup - osoba nad 3 roky: 9,90 €

Otváracie hodiny: denne 9. - 18. hod.



Velociraptor mongoliensis, triceratops, pteranodon, pterodactylus

Materiál: 75 ton piesku

Počet odpracovaných hodín: 242

Počet rezbárov a pomocného personálu: 5 osôb



Brachiosaurus a velociraptor

Materiál: 74 ton piesku

Počet odpracovaných hodín: 217

Počet rezbárov a pom. personálu: 5 osôb



Dimetrodon, carnotaurus