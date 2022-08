Jana sa každý deň modlí, aby jej ešte zostal zrak: Napriek nevyliečiteľnému postihnutiu fotí TAKÉTO dychberúce fotky!

Naša čitateľka Jana z Piešťan je dôkazom toho, že aj napriek ťažkej nepriazni osudu môže človek robiť to, čo ho baví. Miluje fotografovanie, ktoré s láskou robí skoro každý deň. Netuší však, ako dlho ešte bude vidieť, pretože má nevyliečiteľnú chorobu zraku.

Pani Jana je ZŤP, má 53 rokov a už zopár rokov žije sama v podnájme v Piešťanoch. Presťahovala sa po rozvode, ktorý ťažko znášala., ktorými si prechádzala.Brigáde pracuje v hoteli ako chyžná a skoro celý jej dôchodok odchádza na podnájom.. Preto fotí každý deň a veľmi ju to napĺňa. Tvrdí, že doposiaľ nikto jej fotky nevidel a veľmi si priala, aby sa aspoň takýmto spôsobom dostali "do sveta".Jej snom je sa s niekym o svoje fotky podeliť, nájsť organizáciu alebo milého človeka, s ktorým by mohla fotiť. Jana nám taktiež prezradila, že si zo svojich krásnych fotiek dáva vyrobiť kalendáre.