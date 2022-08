Chcete pozorovať padajúce hviezdy? Nečakajte už ani deň! Výhľad na maximum Perzeidov pokazí jedna vec

Maximum roja Pezreidov vychádza tohto roku na 13. augusta. Astrofotograf Petr Horálek však upozornil, že tohto to naruší jedna vec, preto netreba čakať a padajúce hviezdy môžeme sledovať už aj dnes.

Je tu každoročne očakávané nebeské divadlo. Roj Perzeidov sa dá sledovať na tmavej nočnej oblohe každé leto. Je to vďaka kométe, ktoré pred 30 rokmi preletela okolo Slnka a naša Zem sa každý rok v rovnakom období dostáva do dráhy jej prachu. Ten, keď vnikne do našej atmosféry urobí divadlo, na ktoré čaká každý romantik.

Perzeidy majú veľkosť zrnka piesku a pri prelete atmosférou sa úplne vyparia, najskôr však vzplanú a my to môžeme pozorovať ako "padajúcu hviezdu". Tento rok však bude maximum sledovania kaziť spln Mesiaca. "Bohužiaľ, mimoriadne nevýhodná je fáza Mesiaca - náš kozmický súputník bude v splne deň pred maximom roja. Naviac, pôjde o uhlovo väčší a jasnejší spln. Bude teda veľmi výrazne rušiť svojím svitom, aj keď v nízkych ekliptikárnych súhvezdiach," uviedol astrofotograf Petr Horálek.

Ako však hovorí, nič nie je stratené. "Perzeidy ale nelietajú iba počas noci maxima, v skutočnosti sú aktívne už teraz a vzrast ich aktivity je pozvoľný (zatiaľ čo spád po maxime celkom prudký). Ak teda ľudia chcú vidieť Perzeidy na tmavej, Mesiacom (alebo aj mestami) nerušenej oblohe s nejakou vyššou viditeľnosťou, najlepšie bude ich sledovať približne od teraz do 10. augusta, vždy vo včasných ranných hodinách (najmä od 3. hodiny do úsvitu, kedy súhvezdie Perzea stúpa vysoko nad obzor. Teda bude Mesiac zapadať ešte za tmy," popísal Horálek.

Horálek tiež dodal, že pri pozorovaní nemáte zabudnúť, že sa treba čo najviac vzdialiť od svetelného smogu.