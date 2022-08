Chlapec s Downovým syndrómom baví nevšedným koníčkom okoloidúcich: Po Peťkovi (16) ostávajú čiapkové stromy!

Foto Váš Tip

Našiel si hobby, ktoré prináša dobrú náladu všetkým naokolo! Peťko z Levíc vyhadzuje šiltovky do cieľov vo výškach, najčastejšie do korún stromov. Chlapec s Downovým syndrómom je v tom neprekonateľný a do nevšednej záľuby zapája i okolie.