Veľké plány pri Jaroveckom ramene Dunaja: Profi športovci aj verejnosť sa môžu tešiť na centrum vodných športov!

Pri Dunaji na kraji Bratislavy plánujú vybudovať centrum vodných športov, ktoré by slúžilo nielen profesionálnym športovcom, ale aj verejnosti. Projekt by mal stáť 30 miliónov eur bez DPH. Pre TASR to uviedlo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR a generálny manažér Slovenskej kanoistiky Boris Bergendi.