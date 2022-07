Pes v Bratislave pohrýzol dieťa aj otca: Jeho pán ignorantsky odišiel! Polícia prosí o pomoc pri pátraní

Polícia prosí o pomoc všetkých ľudí, ktorí boli svedkami incidentu v Devínskej Novej Vsi v Bratislave. Pes tam pohrýzol dieťa aj jeho otca a jeho pán z miesta odišiel.

Hrozné, akí nezodpovední ľudia sa medzi nami pohybujú! Psíčkar z Devínskej Novej Vsi v Bratislave neváhal venčiť svojho nevychovaného psa bez náhubku. Ten podľa polície zranil otca s dieťaťom. Arogantný psíčkar dvojici ani nepomohol a z miesta činu odišiel. Čakajú ho však bezsenné noci, polícia ho už má v hľadáčiku.

"Policajti okresného riaditeľstva PZ Bratislava IV hľadajú svedkov, ktorí by svojimi informáciami mohli napomôcť k objasneniu prečinu ublíženia na zdraví, ku ktorému došlo v utorok (26.07.2022) približne v čase o 19.50 hod v blízkosti Mlynskej ulice v Devínskej Novej Vsi v Bratislave," vyzývajú policajti na facebookovej stránke.

"Podľa doposiaľ zistených informácií mal neznámy páchateľ viesť psa bez náhubku po štrkovej ceste vedúcej popri rybníku do Devínskeho jazera. Uvedený pes bol veľkého vzrastu, čiernej farby a doposiaľ nezistenej rasy. Počas toho ako neznámy páchateľ spolu so psom obchádzali muža s dieťaťom na rukách, pes mal vyskočiť na poškodeného, pohryznúť maloletého chlapca do lýtka a následne poškodeného pohryznúť do ukazováka pravej ruky. Po tom mal neznámy páchateľ odtiahnuť svojho psa a následne pokračovať v chôdzi," informuje polícia, ktorá pridala opis muža.

Muž má od 35-50 rokov, okolo 185 centimetrov, krátke čierne vlasy a primeranú postavu. V prípade, že viete o incidente viac, treba informovať políciu.