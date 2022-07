Irónia osudu! Ožran sadol za volant a vrazil do dvoch policajných áut: Nepochopiteľné, čo následne policajti zistili

O vodičoch, ktorí si v podguráženom stave sadajú za volant a svojim nezodpovedným správaním ohrozujú seba aj iných na cestách počujeme na dennom poriadku. V nočných hodinách boli dopravní policajti z Nových Zámkov vyslaní k dopravnej nehode, ktorá sa stala v Štúrove na Železničnom rade. Opitý vodič tam vrazil do dvoch policajných áut!

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Nepochopiteľný incident. Každý deň čítame o nehodách spôsobenými alkoholom za volantom, no to aj tak neodrádza špekulantov, ktorí skúšajú svoje šťastie.Ako informuje Polícia SR, vodič Peugeotu 307 narazil do dvoch policajných áut VW Golf. Po nehode ho policajti okamžite podrobili dychovej skúške, ktorá mala pozitívny výsledok.Novozámockí dopravní policajti, a všetkých vodičov upozorňujú: "Jazdite zodpovedne!"