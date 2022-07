Manželia Karol a Jana bojujú s úradmi o Jakubka: Rakúšania odobrali syna Slovákom!

Nedokážu tomu uveriť. Manželia Karol (50) a Jana (45) túžili po dieťati 20 rokov, až sa nakoniec rozhodli pre adopciu.

Po troch rokoch sa dočkali malého Jakubka (7). Z Bratislavy sa presťahovali do domu v Rakúsku, pretože si mysleli, že synovi zabezpečia lepšie vyhliadky. Jana pracuje ako lekárka v Bratislave, no keďže Karol prišiel o zamestnanie, o synčeka sa staral prevažne on. Lenže potom malo dôjsť ku konfliktu v škôlke, ktorý vyústil do problémov s rakúskou sociálkou, ktorá im dieťa zobrala. Sociálka na základe návštev tvrdí, že otec nepristupoval k výchove adekvátne a popíjal.

Všetko sa to začalo v marci tohto roku. „Desiateho marca som išiel po Jakuba do škôlky. Bol rozbláznený, tak som ho potiahol za golier. Spustil rev, lebo nechcel ísť. Naložil som ho do auta a odišli sme. Druhý deň za mnou prišli panie zo sociálky a pýtali sa, či viem, čo sa dialo v škôlke. Prišli bez tlmočníka a povedal som, čo sa stalo,“ opísal Karol moment, ktorý im robí zo života nočnú moru už niekoľko mesiacov.