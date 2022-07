Kvetinová krása v Rimavskej Sobote: Z polí je slnečnicové more

Užitočné aj nádherné. Polia na celom Slovensku sa zmenili na zlaté moria.

Žiaria na nich totiž slnečnice ročné. Tieto kvety slnka, ako sa zvyknú označovať, nie sú na pestovanie vôbec náročné, no aj pre nich bolo tento rok príliš teplo a sucho, čo sa prejavilo na ich výške a rýchlosti odkvitnutia.

Na poliach a v záhradách kvitnú a v týchto dňoch pomaly aj odkvitajú slnečnice ročné. Poľnohospodári ich vysievajú v apríli a máji a zbierajú v septembri až októbri. Rastlina zo Severnej Ameriky potrebuje najmä slnko a vodu. „Pri správnych podmienkach pestovania dorastá do výšky troch metrov,“ uviedla Jarmila Králová, referentka služieb verejnosti v Arboréte Mlyňany s tým, že tento rok podmienky ideálne neboli.

„Tak ako na všetkých plodinách, i na slnečnici ročnej sa výrazne prejavujú vysoké teploty a nedostatok zrážok. Tieto faktory výrazne vplývajú na jej vývoj najmä počas rastu a v období kvitnutia, čo spôsobilo slabé vyvinutie nažiek v úboroch. To značne poznačí úrodu,“ doplnila Králová, podľa ktorej je počasie pre slnečnice tento rok veľmi stresujúce, čo sa prejavuje celkovým nižším vzrastom.

Zaujímavosťou je, že pri slnečnici je možné pozorovať zvláštny jav – tzv. heliotropizmus, čiže otáčanie sa za slnkom, a to aj pri nedostatku slnečného žiarenia počas zamračených dní. Taktiež sa im v noci kvety nezatvárajú, no otočia sa smerom na východ a čakajú na východ slnka. Počas dňa sa postupne otáčajú smerom na západ. No vo fáze, keď je rastlina opelená, tento jav prestáva a kvet zostáva otočený smerom na východ.

Slnečnica ročná

- lat. Helianthus annuus je jednoročná bylina pochádzajúca zo Severnej Ameriky

- do Európy boli prvé semená dovezené v 16. storočí, kde sa najskôr pestovali ako okrasné rastliny

- vyskytuje sa po celom svete, pestuje sa v niekoľkých odrodách na poliach i v záhradách ako úžitková rastlina, no pre svoj vzhľad v záhradách i ako okrasná

- je najdôležitejšou olejninou vo východnej Európe

- využíva sa na výrobu oleja, ako krmivo

- jadierka pomáhajú znižovať hladinu zlého cholesterolu v tele, pôsobia priaznivo na srdcovo-cievny systém a zlepšujú pamäť, obsahujú veľa vápnika