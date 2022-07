Veľká udalosť na východnom Slovensku: Na Ľubovnianskom hrade sa stretnú potomkovia bývalých majiteľov!

Na Ľubovnianskom hrade sa vo štvrtok (28.7.) stretnú potomkovia troch šľachtických rodov, ktoré hrad v minulosti vlastnili. Riaditeľ Ľubovnianskeho múzea Dalibor Mikulík pre TASR potvrdil, že je to pre nich veľká udalosť a nielen z regionálneho, ale aj celoeurópskeho významu, keďže doposiaľ sa takéto stretnutie nikdy nepodarilo zorganizovať.

, od nich by mal prísť Ján Lubomirski-Lanckoroňski z Varšavy. Potom sú to, po meči by mal prísť potomok Juraj VI. Lublováry Raisz, ktorý žije v Maďarsku., Jozef Michal Zamoyski pricestuje z Madridu," priblížil Mikulík s tým, žeTieto tri rodiny podľa Mikulíka neovplyvňovali len dejiny regiónu severného Spiša, pôsobili aj v Španielsku, na Sicílii, Lubomírski mali paláce aj v Drážďanoch, vo Viedni či v Prahe. "," dodal riaditeľ Ľubovnianskeho múzea, ktorý verí, že v súvislosti so štrajkom na viacerých letiskách nebudú ohrozené ani ich lety.V rámci stretnutia potomkovia uložia na hrade časovú schránku s pamätnými predmetmi, uskutoční sa tiež svätá omša v hradnej kaplnke a v západnom bastióne si zahrajú aj šach so živými figúrkami. "," uzavrel Mikulík s tým, že podujatie sa koná v rámci projektu UZOL Stará Ľubovňa mesto kultúry 2021.