Kvetka (76) je jedna z najstarších záchranárok na Slovensku: Stále ťahám 24-hodinové služby, nechystám sa prestať!

Svoj život zasvätila pomoci iným a robí tak s láskou už desiatky rokov. Kvetoslava Zvolenská (76) je jednou z najstarších stále aktívnych záchranárov na Slovensku.

S úsmevom vraví, že už si ani sama nepamätá, kedy s touto veľmi dôležitou profesiou začala. Určite je to však podľa nej už aspoň 50 rokov. Napriek vysokému veku pritom chodí ešte stále do práce, kde ťahá 24-hodinové služby! Pripomína, že oproti minulosti sa toho veľa zmenilo, no nie všetko k lepšiemu. Mnohí ľudia si totiž podľa nej volajú záchranku aj vtedy, keď to vôbec nepotrebujú.

Zatiaľ čo iní ľudia v jej veku si užívajú zaslúžený dôchodok, ona stále aktívne zachraňuje ľudské životy! Záchranárka Kvetoslava Zvolenská (76) môže byť príkladom pre všetkých.Začínala v Trnave na rádiodiagnostickom oddelení, neskôr sa presunula do Piešťan, kde mala na starosti vlastné ARO.„Až do roku 1988 nemali záchranári profesionálne oblečenie.V roku 1990 sme sa ako záchranka osamostatnili, prešli sme pod polikliniku, tam už boli aj kompletné posádky,“ spomína pani Kvetoslava na časy, keď to s výjazdmi sanitiek nebolo také ľahké ako dnes.

Keď sa na začiatku nového milénia ustanovovalo krajské usporiadanie, bola jednou z 8 krajských odborníčok. „Museli sme mať atestáciu z urgentnej medicíny, ale tú na Slovensku nemal nikto, takže nás ani nemal kto vyučovať. Nakoniec sme atestovali v Prahe,“ vysvetľuje.