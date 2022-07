Vo Vysokých Tatrách pokračujú vo vyše 130-ročnej tradícii: Slovenské Benátky na Štrbskom plese!

Neodradilo ich ani daždivé počasie. Na Štrbskom Plese si návštevníci v sobotu mohli užiť tradičné podujatie - Benátsku noc. Turisti obdivovali najmä živé sochy či nezvyčajné masky, ktoré sa vo Vysokých Tatrách objavili. Niektorí z návštevníkov dokonca smelo porovnávali slovenské Benátky s tými talianskymi.

Podujatie Benátska noc má dlhú tradíciu. „Prvá takáto noc sa konala ešte v roku 1889. My sme len nadviazali na starú tradíciu. Je to o romantike. A zároveň náš spôsob, ako poďakovať ľuďom, že navštevujú Štrbské Pleso. Snažíme sa ho stále zveľaďovať,“ vysvetlil starosta Štrby, Michal Sýkora. Spoluorganizátorom bola spoločnosť TMR.

„Som rád, že napriek hrozivým predpovediam počasia prišlo toľko ľudí. Aj keď sme museli z bezpečnostných dôvodov nachvíľu prerušiť program, potom sme to obnovili. Chceme ponúknuť niečo unikátne, čo sa inde nedá nájsť,“ povedal za organizátorov Lukáš Brodanský.

Živé sochy

Do Tatier pricestovali návštevníci z celého Slovenska. Napríklad štyri Košičanky – Aďka, Anna, Boba a Jolka si priviezli vlastné masky. „Boli sme aj na karnevale v Benátkach. Prišli sme aj sem. Je to zábava. Je to super výlet. Tešili sme sa najmä na Evičku Mázikovú. Jej vystúpenie sme si vychutnali,“ zhodli sa východniarky.

Ľudia sa s radosťou fotili so živými sochami. „Prišla som sem s Izabelkou (8) aj Olíviou (4). Sme z neďalekej Štrby, takže chodievame na túto akciu každý rok. Veľmi si to užívame,“ zhodnotila mamička detičiek a Štrbianka Štefánia Korenková.