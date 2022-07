Zuzana (29) prežila cestou z Paríža hotové peklo: Panika v rozhorúčenom vlaku bez kyslíka! Ľudia zvracali a odpadávali

Zaplatili si za pohodlnú cestu prvou triedou, no skončili v pekle bez kyslíka! Bratislavčanka Zuzana (29), ktorá pracuje ako manažérka v Amsterdame, bola na služobnej ceste v Paríži.

Ani by jej na um neprišlo, ako sa môže táto bežná cesta vlakom skomplikovať. Stal sa z nej pobyt v pekle, a to doslova. Vlak so 700 ľuďmi sa pokazil a premenil na horúcu pec bez klímy, keďže všetko fungovalo na elektrinu. Cestujúci nesmeli kvôli bezpečnosti otvoriť dvere ani okná. Postupne im však začal dochádzať kyslík a kombinácia tepla a strachu sa zmenila na hotovú paniku.

Zuzka sa vracala v utorok o 17.00 z Paríža do Amsterdamu zo služobnej cesty. „Vlak meškal a prišiel až o 18. hod. Bolo veľmi teplo. Asi o 10 minút zrazu vlak zastal a kompletne sa vypol. Jediné, čo nám povedali, bolo, že to reštartujú a nemáme nikam chodiť ani nič otvárať, lebo všetko je na elektrinu,“ opisuje zatiaľ bežný problém Zuzka.