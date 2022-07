Nevyužívaná plocha v Košiciach sa zmení na nepoznanie: Obyvatelia sa tešia, TOTO vyrastie na Moskovskej ulici!

Z nevyužívanej plochy na Moskovskej ulici v košickej mestskej časti (MČ) Sídlisko KVP sa má stať komunitný priestor so širokým využitím vrátane trhoviska.

Prostredníctvom združenej investície MČ a súkromných investorov by na tomto novovzniknutom námestíčku malo byť preinvestovaných odhadom do pol milióna eur. Vedenie MČ a investori o tom informovali na piatkovej tlačovej konferencii.

Vzniknúť má komplexný priestor moderného mestského typu s gastronomickou jednotkou. Súčasťou zelenej komunitnej zóny má byť pódium slúžiace na kultúrne vystúpenia, koncerty či letné kino, ďalej detské ihrisko, lezecká stena, stojany s nabíjačkami na elektrobicykle, výbeh pre psy, ale aj trhovisko s priestorom pre lokálnych výrobcov. "Súčasťou uvedenej revitalizácie je aj náhrada veľkej časti betónového podkladu za zeleň a rôzne formy vodozádržných opatrení," povedal herec a podnikateľ Marek Fašiang, ktorý je jedným z investorov.

Na združenej investícii sa podieľa aj košická firma Barcode Collective. Ako za ňu uviedol Filip Navrátil, urbanistická štúdia bola vypracovaná s dôrazom na komunitné centrum. Aktuálne disponujú kladným stanoviskom útvaru hlavného architekta a pripravujú projektovú dokumentáciu. "Do konca roka by sme radi získali kladné stanovisko na základný inžiniering a začali s prípravou prípojok a cesty," spresnil s tým, že na jar budúceho roka by chceli zrealizovať zvyšnú objemovú časť projektu. Verejnosti by mal priestor slúžiť od leta 2023.

V súčasnosti nevyužívaná plocha slúžila v uplynulých rokoch trhovníkom. Z dôvodu nevyhovujúcich podmienok, ako napríklad chýbajúce sociálne zariadenia či pitná voda, bola MČ nútená ho zrušiť. "Evidovali sme požiadavky obyvateľov, ktorým takýto druh služby na sídlisku chýbal, preto sme s radosťou uvítali zámer investora vytvoriť priestor, ktorý bude trhoviskom a zároveň bude slúžiť aj širokej verejnosti," uviedol starosta MČ Ladislav Lörinc.

MČ bude znášať zhruba desatinu odhadovaných nákladov. "MČ sa bude podieľať investíciou hlavne na sieťach, nových verejných priestranstvách a hlavne na prístupovej ceste. Zásobovanie sa sem momentálne nemá ako dostať," doplnil Lörinc.