Dráma na koľajách! V rozhorúčenom vlaku do Bruselu uviazlo 750 ľudí, medzi nimi aj Slovenka: Dochádzal nám kyslík

Dráma sa odohrala vo vlaku spoločnosti Thalys smerujúcom z Paríža do Bruselu. Náprava sa pokazila na predmestí Saint-Denis a pre pasažierov nastalo horúce peklo.

Obrovské utrpenie prežívali cestujúci vo vlaku z Paríža do Bruselu 19. júla. 750 pasažierov čakalo na vyslobodenie z pekla vyše 4 hodín. Vlak spoločnosti Thalys sa pokazil na predmestí Paríža Saint-Denis. Ľudia však nemohli vystúpiť a krátko na to sa pokazila aj klimatizácia. Do vlaku prestal prúdiť vzduch a teplota počas horúčav stúpla na 45 stupňov Celzia.

Ľudia, ktorí sedeli vo vlaku pritom čakali už pred jeho štartom. Súprava totiž zo stanice vyrážala o hodinu neskôr. Len krátko po vyštartovaní sa vlak pokazil a hneď na to prestala fungovať klimatizácia. Cestujúcim bolo zakázané opustiť vlak a dokonca aj otvoriť dvere. Ľudia začali rozbíjať okienka hasiacimi prístrojmi a kladivkami, aby sa do vlaku dostal aspoň nejaký vzduch.

Vo vlaku sedela aj Slovenka, ktorá sa nám ozvala do redakcie. "Z utorka na stredu som bola zaseknutá vo vlaku pri Paríži bez kyslíka v 40 stupňoch. Po 4,5 hod. nás evakuovali záchranári. Thalys nám neposkytol ubytovanie ani žiadnu post traumatickú pomoc," povedala Slovenka o hrôzostrašnom zážitku. Podľa informácií portálu vrt.be, cestujúci boli po evakuácii odvezení na východziu stanicu v Paríži, odkiaľ už nešiel žiaden spoj do Bruselu, a tak ostali opäť zaseknutí.

