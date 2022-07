Svadobné video Drobovej a Rumana je vonku! Pozrite sa, ako to roztočili: Nablýskaný sobáš plný hviezdnych hostí

Ešte v apríli tohto roku si dramaturgička Gabriela Drobová (48) a jej partner, podnikateľ Karol Ruman (47) po dvanástich rokoch spolunažívania povedali svoje „áno“. Veľkolepá svadba, na ktorej sa blýskalo viacero prominentných aj politických hviezd, sa dostala snáď do všetkých médií. Teraz, po troch mesiacoch od obradu, zverejnila novopečená manželka zo svojho veľkého dňa svadobné video.

Svadba Gabriely Drobovej (48) a Karola Rumana (47) prebehla v apríli vo Farnosti Bratislava-Kalvária. Blondínka musela svadbu už dvakrát zrušiť kvôli nepriaznivým podmienkam, no nakoniec sa konečne dočkali. A veruže to bola veľkolepá svadba! Celebritnými hosťami sa to tu hemžilo.

. Svadbu si nedal ujsť ani Jasminin manžel Rytmus s ich synčekom Sanelom. Prekvapením bola účasť nášho predsedu vlády Eduarda Hegera s manželkou, ktorí prišli v sprievode ochranky.Ženícha prišli podporiť i jeho dve deti z predchádzajúceho manželstva.Novomanželia si dali záležať na detailoch nielen v kostole, ale aj počas svadobnej hostiny, keď imPár na svojom veľkom dni rozhodne nešetril a celkové náklady sa mohli šplhať do závratných výšok.