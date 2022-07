Slovenskí hasiči už zasahujú v Slovinsku: Obrovská komplikácia! Vyhýbať sa musia nevybuchnutej munícii

Požiar v Slovinsku pomáhajú likvidovať aj slovenskí hasiči, ktorí tam dorazili vo štvrtok večer. Krajina je v plameňoch už šiesty deň.

Slovinská oblasť Kras je v plameňoch už 6-ty deň. Zasahuje tam viac ako 1000 hasičov z viacerých regiónov a krajina požiadala o pomoc aj Slovensko. Do oblasti sme vyslali posádku hasičov plus vrtuľník. Slovenskí hasiči dorazili do oblasti vo štvrtok večer a hneď sa pustili do práce.

"Po včerajšom prílete vrtuľníka UH 60M Black Hawk do požiarmi zasiahnutej oblasti v Slovinsku bol okamžite nasadený do zásahu. Do súmraku sa mu podarilo vykonať 24 zhodov po 2000 litrov vody s bambi vakom. Posádka s modulom leteckého hasenia pomohla hasiť požiar, ktorý ohrozoval dedinku Miren a historický objekt Mirenski Grad," informujú hasiči na svojom facebooku.

"Vrtuľník zasahuje aj dnes od 8.30 hod. v severnej oblasti požiaru, ktorý ohrozuje obývané oblasti. Hasiči zároveň obsluhujú pozemné čerpacie stanovisko s tromi fireflexami slúžiacimi na plnenie nádrží vrtuľníkov. Rozloha požiaru je aktuálne 2000 hektárov, situáciu na mieste komplikuje množstvo nevybuchnutej munície z I. svetovej vojny. Podľa miestnych obyvateľov sa na mieste môže nachádzať až 70 kg munície na m2. Z tohto dôvodu sa pozemné hasenie vykonáva iba z bezpečných miest, ciest a preverených priestorov," uviedli hasiči.