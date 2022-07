Ľudia ju za to zbožňujú aj kritizujú: Mária je prvá morská panna na Slovensku! Čo má spoločné s Katy Perry?

Voda sa stala jej druhým domovom - a má na to aj papier!

Mária (25), umeleckým menom Perla Mareena z Pezinka už ako 15-ročná rozmýšľala, ako zhmotniť lásku k moru. V Chorvátsku si preto urobila špeciálny kurz na morskú pannu. Kde všade bikiny a obrí chvost využíva?

Pezinčanka, ktorá sa živí ako IT-čkárka, sa k nevšednému poslaniu odhodlávala od puberty, vždy totiž zbožňovala more. „Zistila som, že v Amerike sa mermaidingom živí veľa ľudí a predstava robenia toho, čo ma napĺňa šťastím a zároveň vzbudzuje v ľuďoch kúzlo, sa mi veľmi páčila. Nikdy som však na túto zmenu nemala dosť odvahy,“ prezrádza. Tri roky sa živila ako letuška, potom prišla pandémia. „Moja letecká spoločnosť skrachovala. Rozhodla som sa brať to ako znamenie a išla som do toho,“ vraví.