Luxus, jedlo aj tvrdá práca! Adriana Poláková pozvala Markizákov do svojho kaštieľa: Pozrite sa, čo robili

Bývalá Markizáčka Adriana Poláková si už vyše roka užíva život v luxusnom kaštieli za hranicami Slovenska.

Je to rok, čo Poláková opustila svoju prácu v Teleráne a odišla do zahraničia, kde si s partnerom kúpila luxusný kaštieľ. Práve láska ju zaviala do rakúskeho Burgau, kde bývalá moderátorka začala žiť úplne nový život.

Poláková si na zámku žije ako princezná, no nevyužíva ho len ako svoje honosné sídlo. V kaštieli si rozbehla podnikanie a ponúka v ňom luxusné ubytovanie. V horúcom lete nezabudla ani na svojich bývalých kolegov z Telerána. Tí ju navštívili v jej novom pôsobisku a užili si týždeň plný skvelých zážitkov.

Veselú partičku moderátorov z Telerána sprevádzali aj ich malé ratolesti a Poláková im urobila sprievodkyňu nielen po kaštieli aj aj po okolitých atrakciách. Na obrovskom pozemku, ktorý kaštieľ obklopuje, si vychutnávali rakúske rezne, no exmarkizáčka ich zapojila aj do roboty. Kolegovia museli schytiť lopaty a motyky a pomohli jej na pozemku vysadiť vysnívanú bielu morušu.

"Bol to ten najúžasnejší týždeň. Ďakujem vám drahí moji, že ste boli so mnou. Vďačná som za to, že z kolegov sa stala rodina," napísala Adriana k spoločným fotkám s bývalými kolegami.