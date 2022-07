Na svetovej súťaži krásy nebodovala len misska, ale aj TENTO Slovák! Čo bol najdojímavejší moment večera?

V piatok večer sa uskutočnilo finále Miss Supranational v Poľsku, kde sme mali aj reprezentantku zo slovenskej súťaže krásy.

Toľko nádhery pohromade! Diváci svetovej súťaže krásy Miss Supranational si mohli oči vyočiť. V piatok sa konala veľká šou so 69 reprezentantkami z celého sveta a okrem našej missky Jany Vozárovej (21) sa tam zaskvelo ešte jedno slovenské meno.

"Organizátori Miss Supranational oslovili netradične režiséra zo Slovenska, ktorý režíroval aj niekoľko slovenských finálových galavečerov Miss Slovensko. Nakoľko sa im slovenské priame prenosy veľmi páčili, rozhodli sa finálovú šou v piatok 15.7.2022 tiež zveriť do rúk slovenského režiséra Samuela Jaška," informuje tlačové oddelenie Miss Slovensko.

Počas finálového večera mala Janka moment, vďaka ktorému si získala srdcia fanúšikov ženskej krásy. Keď totiž jej, síce konkurentku, ale tiež kamarátku z Peru vybrali do top 12, Janka sa veľmi potešila, čo zachytili aj kamery. Počas galavečera sa však venovali aj téme vojny na Ukrajine, čím dojali divákov.

"Organizátori spolu so 69 kandidátkami na titul Miss Supranational oblečenými v žlto-modrom a ukrajinskými vlajkami v rukách vzdali hold Ukrajine spolu so speváčkou Darinou Krasnoveckou, ktorá zaspievala v upravenej podobe pieseň Say, Love a Miss Ukrajiny, 28-ročná Diana Myronenko sa divákom prihovorila slovami: ´Chcem, aby ste vedeli, že Ukrajina je tu s Vami všetkými. Je úžasné cítiť vašu podporu každý deň,´," informuje PR manažérka Miss Slovensko Jaroslava Dorotová.