Tajomný objav Slavomíry na dne mora v Chorvátskom letovisku: Je to predmet straty alebo zlomeného srdca?

Skutočne nezvyčajný nález sa podaril našej čitateľke Slavomíre, ktorá dovolenkuje v chorvátskom letovisku Sveti Filip i Jakov. Užívala si krásne letné počasie na pláži a potom sa rozhodla si ísť zaplávať do mora. To, čo objavila, ju prekvapilo. Na dne mora videla lesknúť sa stratenú obrúčku.

Je to stratený predmet, alebo predmet zámerne zahodený? Táto otázka sa jej črtala v mysli, no rozhodla sa ju zdieľať na sociálnej sieti. Na Facebooku zverejnila fotku stratenej obrúčky, a do popisku napísala: "Asi šialené, ale vyskúšam. Dnes sme v Chorvátsku v dedine Sv. Filip i Jakov našli v mori pánsku obrúčku s gravírovaním (meno manželky a dátum). Ešte je to relatívne čerstvá láska, takže existuje predpoklad, ze to chalan nezahodil zámerne."

Asi sialene, ale vyskusam. Dnes sme v Chorvatsku v dedine Sv. Filip i Jakov nasli v mori pansku obrucku s gravirom (meno... Posted by Slavomíra Pellová on Tuesday, July 19, 2022

Nálezkyňa Slavomíra sa snaží myslieť pozitívne a skôr predpokladá, že sa obrúčka jednoducho stratila. Preto poprosila ľudí, aby jej príspevok prezdielali. A veru že ľudí tento príspevok zaujal. Prezdielalo ho doposiaľ neuveriteľných 13-tisíc používateľov. To, či je obrúčka strateným predmetom alebo predmetom zlomeného srdca, a jeho majiteľ naň chce zabudnúť, zatiaľ nevedno.