Slovensko opäť boduje vo svetovom rebríčku: Akú silu má náš cestovný pas? Otvorený je nám skoro celý svet

Spoločnosť Henley Global znovu zverejnila rebríček sily cestovných pasov z celého sveta. Slovensko si drží skvelé miesto, čo znamená, že svt nám je otvorený.

Sila cestovného pasu sa určuje podľa toho, do koľkých krajín sveta môže jeho držiteľ vstúpiť bez víz. Slovensko si v rebríčku stále drží skvelé miesto. 10-tu priečku si delí s krajinami Litva a Poľsko.

Ľudia so slovenským cestovným pasom môžu teda bez víz vycestovať až do 182 krajní sveta. Najlepšie sú na tom občania Japonska, ktorí majú so svojím pasom dvere otvorené až v 193 krajinách. Na druhom mieste skončil Singapur a Južná Kórea so 192 štátmi.

Predbehli nás aj však všetci naši susedia, Rakúsko skončilo na 5. mieste s 188 krajinami a Česká republika sa hlási z 8. miesta so 185 krajinami a MaĎarsko z 9. miesta so 183 krajinami.