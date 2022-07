Záhadný pád Harabinovho domu: Fakt mu hrozí takáto pokuta za búranie bez povolenia?

Nový Čas nedávno informoval o kurióznej udalosti v rekreačnom dome bývalého kandidáta na prezidenta Štefana Harabina (65). Exsudca tvrdí, že mu doň začalo zatekať, záhadne celý spadol a sám sa zbúral.

Harabin však nedisponoval búracím povolením a doteraz nemá ani stavebné povolenie na novú usadlosť, ktorej základy sa tam môžu črtať. Starosta Dunajskej Lužnej (okr. Senec) už avizuje stavebný dohľad.

Harabin kúpil dom neďaleko pláže pri jednom z jazier Košariská s manželkou ešte v roku 2009 za 65 400 eur. V minulosti sa vyjadril, že nešlo o drevostavbu, ale o lacný montovaný dom. Dom však už na pozemku nestojí, a keď nedávno Nový Čas bývalého sudcu oslovil s otázkou, prečo ho zbúral, tvrdil, že jednoducho spadol.

„Spadol, lebo zatekali steny, nebola tam murovaná stavba, hoci podľa projektu mala byť, a drevotriesky zhnili a popadali. No tak to je všetko,“ podal s tým, že „búracie povolenie potrebujete vtedy, keď idete búrať“, lenže im „to spadlo“.„Ja neviem,“ vyjadril sa. „To je vecou pani manželky, ako sa rozhodne,“ povedal.

Starosta Dunajskej Lužnej Štefan Jurčík povedal, že si nespomína, že by Harabinovi podpisoval stavebné povolenie. „Pán doktor Harabin nemá búracie povolenie a ani oň nepožiadal. Nemá ani stavebné povolenie, ani oň nepožiadal. Nemá nič,“ povedal Novému Času starosta Jurčík. „On má nejakú myšlienku, že keď mu dom spadol a podľa projektu mal byť postavený z nejakej tehly, mal to byť murovaný dom, a predošlý majiteľ však spravil drevodom, tak on teraz robí nový dom bez stavebného povolenia podľa pôvodnej projektovej dokumentácie,“ hovorí Jurčík o tom, čo sa dozvedel z médií. Obec však ide konať. „Idem nariadiť štátny stavebný dohľad a pôjdu tam pracovníci stavebného úradu. Zistia skutkový stav a potom zaujmeme stanovisko voči pánovi Harabinovi,“ dodal starosta.