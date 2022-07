Nádherný úkaz nad Starou Ľubovňou: Annamaria si to musela odfotiť! Videli ste už niečo podobné?

Čitateľka sa nám pochválila so záberom, ktorý sa jej podarilo vyfotiť v pondelok popoludní nad Starou Ľubovňou.

Aj slnečné leto je bohaté na rôzne nebeské úkazy. Len nedávno sme mali možnosť sledovať obrovský spln Mesiaca, teraz sa naša čitateľka podelila o nádheru, ktorú spozorovala počas dňa.

"Dobrý deň, dnes som videla na oblohe nádherný farebný úkaz v Starej Ľubovni. Čo by to mohlo byť? Zblízka to vyzerá ako planéta," opísala Annamária. Nad Starou Ľubovňou sa zjavil farebný kúsok akoby odstrihnutý z dúhy.