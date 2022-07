Máme výsledky veľkého prieskumu o našich influenceroch, Slováci prehovorili: Najviac nám vadí, keď robia TOTO!

Internetoví Slováci stále sledujú slávne osobnosti najviac na Facebooku. Oproti minulému roku sa ale podiel týchto sledovateľov mierne znížil a podobný pokles nastal aj na YouTube. Dôvodom pre sledovanie známych osôb sú najčastejšie zaujímavé témy alebo zvedavosť. To, čo Slováci naopak odrádza, sú neúprimné alebo kŕčovité príspevky alebo príliš veľa sponzorovaných príspevkov za sebou.

Výskum realizovala spoločnosť Nielsen Admosphere Slovakia metódou online zberu na vzorke päťsto respondentov z internetovej populácie Slovenského národného panela starších ako 15 rokov.

Dve tretiny Slovákov používajúcich internet sledujú známe osobnosti alebo influencerov na niektorom zo svojich profilov na sociálnych sieťach –, kde niekoho takého sleduje polovicainternetových Slovákov. To je však zároveň o 6 percentných bodov menej ako minulý rok.. Tieto dve siete si od minulého roku vymenili poradie – YouTube bol na druhom (40 %) a Instagram na treťom mieste (37 %)., stále ale platí, že ide predovšetkým o najmladších užívateľov do 24 rokov. To platí aj pre Instagram, YouTube a Twitter, kde najmladšia veková kategória (15 až 24 rokov) známe osobnosti sleduje oveľa častejšie než zostávajúci respondenti. Podiel tých, ktorí influencerov sledujú na Pintereste (8 %) a Twitteri (5 %), zostáva rovnaký ako minulý rok.