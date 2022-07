Hrozivý incident v bratislavskej MHD: Na mamičku a synčeka so zdravotným postihnutím zaútočil vodič?!

Zážitok, z ktorého sa budú dlho spamätávať! Pani Zuzana (51) cestovala so svojím malým synom Maxíkom (12) v autobuse č. 93 smerom do Petržalky.

Obaja sú ťažko zdravotne postihnutí (ŤZP), chceli teda vystúpiť prednými dverami. Vodič im však zastavil tak, že to nebolo možné. Keď ho na to upozornili, reakcia ich šokovala. Vodič na nich začal údajne kričať ako zmyslov zbavený, dokonca ich fyzicky napadol! Po vystúpení bola pani Zuzana aj so synom v takom šoku, že skončila v nemocnici. Incident prekvapil aj Dopravný podnik Bratislava (DPB), ktorý avizuje, že voči vodičovi vyvodí dôsledky.

Pre pani Zuzanu a jej syna Maxíka to mala byť bežná jazda autobusom. V jedno sobotné popoludnie nastupovali na linku č. 93 smerom do Petržalky. Obaja sú ťažko zdravotne postihnutí, Maxík je autista a pri väčšine úkonov je odkázaný na mamu, ktorá má problém s nohami, so srdcom a je takmer slepá. „Na zastávke Aupark ukázal syn šoférovi svoj ŤZP preukaz. Keď sme nastúpili, sedadlá vyznačené pre ŤZP boli obsadené, ale hneď dve vedľajšie za šoférom boli voľné, tak sme si sadli tam,“ opisuje zdanlivo obyčajnú cestu pani Zuzana.